Mica Viciconte, sobre la situación legal entre Indiana Cubero y Nicole Neumann: “Hay personas que tienen doble cara”

Mica Viciconte puso paños fríos en la situación

En una entrevista para socios del espectáculo Mica Viciconte fue consultada sobre la crianza y contención de Indiana. “Está todo en la justicia así que hay que esperar. La jueza creo avisó a las partes que no hay que hablar, no puedo hablar mucho porque no estoy metida en el caso”, sostuvo.