"Faltan dólares porque el kirchnerismo hundió el barco", afirmó Gerardo Morales

"El país necesita un fuerte liderazgo"

En otro tramo de su discurso, Morales aseguró que "con Horacio (Rodríguez Larreta) nos caracteriza que somos hombres de gestión, estamos en este momento todavía gestionando. Como saben, voy a cumplir 8 años de mandato el 10 de diciembre y ya me reemplaza otro gobernador. Con la mayoría que tenemos en Jujuy podría haber intentado en la reforma constitucional la reelección, pero no lo hicimos porque no están en nuestras convicciones. Nosotros creemos realmente en la renovación de la política".