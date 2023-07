Cartas de lectores: la ruta en San José

El 11 del corriente publicaron una nota sobre el problema de circular por la ruta de San José a Tafí Viejo, ruta que circulo habitualmente. Siempre me llamó la atención que en muchos cruces de calles hay personal de la Municipalidad con chalecos celeste con la leyenda “educador vial”, pero nunca observé que pararan una motocicleta con dos o más personas y niños, sin cascos, sin patentes, sin luces, cruzando semáforos en rojo, etc. ¿Cuál es la educación vial que realizan? Cuando uno concurre a renovar el carnet de manejo en la Municipalidad de Yerba Buena lo interrogan sobre la Ley Vial, pero el personal de la misma parece que no la conoce pues no la aplican.