Mar del Plata: una jauría atacó salvajemente a un niño de nueve años

Un niño de nueve años fue atacado por una jauría: el relato de su madre

“Fue el lunes cerca de las 9.30 cuando estaba cambiando a mi bebé de seis meses cuando mi hijo Gustavo salió de casa y empecé a escuchar los gritos. Cuando salgo, veo que un montón de perros me estaban mordiendo, por todos lados. En eso Maximiliano, el hermano de mi vecina comienza a intentar sacarlo cuando, según me contaron, se escuchó un chiflido y ahí los animales se fueron. Pensé que los perros me mataban a mi hijo”, contó al portal 0223, Natalia, la mamá del pequeño.