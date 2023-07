Lluvia de silbidos para el “rojo”, vencido por Newell’s

Semioculto por la capucha, lo que se apreciaba de Ricardo Zielinski era un gesto de permanente contrariedad. La lluvia no daba tregua en Avellaneda y el DT, estoico, mantenía las manos entrelazadas en la espalda, mientras los goterones se filtraban empapándole la cara. En la cancha, su equipo se estrellaba contra un muro de limitaciones, más propias que desnudadas por el rival. Y no hubo mucho que hacer para Independiente, vencido 2-0 por Newell’s, silbado por los hinchas que le hicieron frente al diluvio para no recibir nada a cambio. Y, por sobre todo, impotente.