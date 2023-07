Una nueva tragedia en una zona de violencia

De acuerdo a las crónicas, los vecinos llaman “zona de la muerte” al área de unas 10 cuadras en la zona este de la Capital, entre el sector de Las Piedritas, junto a la Circunvalación, y este sector cercano a la calle Silvano Bores al 1.000, donde vivía la última víctima. En menos de cinco meses, tres personas fueron asesinadas en situación de robo de motos y una tercera perdió la visión de un ojo a causa de la agresión. Se ha señalado, además, como detalle de muy alto impacto, que tres de las cuatro víctimas fueron policías. A ello se agrega que en esta zona la gente vive con miedo y constantes precauciones, tal como se relata en nuestra crónica sobre el barrio Juan Pablo I: la gente no puede salir a tomar el ómnibus sin riesgo a ser asaltada, los comerciantes atienden tras las rejas y hasta han tenido que poner hierros que protejan los focos de afuera de las casas para no quedarse a oscuras. Dicen que los ataques vienen de barrios cercanos, “contaminados” por la droga y la delincuencia, y se menciona específicamente Las Piedritas y San Cayetano. También relatan que no hay policías en la zona y que los mismos residentes sacaron una casilla policial que antes había puesto gente de la seccional 4a porque ahora no hay policías. La tía de Lazarte, compungida, dijo, con respecto a los delincuentes: “ellos son los dueños de la calle. De todo”.