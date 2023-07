Verstappen y Dybala: de campeón a campeón

Y es que la clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña no hizo más que confirmar que el piloto de Red Bull está varios pasos por delante del resto, incluso de su compañero de escudería, Sergio Pérez. Lo del mexicano ya es increíble: tras un gran comienzo de año, en el que logró arrebatarle dos carreras a “Mad Max” y poner en duda su lugar como piloto estrella de Red Bull, no paró de sumar disgustos en las últimas fechas. Esta vez no pudo superar la Q1 y deberá largar en el puesto 16.