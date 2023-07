Cómo será la nueva edición de la "Fiesta Nacional de los Mellizos" en Famaillá

No solo el extraordinario sabor de sus empanadas convierte a Famaillá en uno de los destinos más atractivos para visitar dentro del Circuito Sur de Tucumán. Cuando se come la segunda, tercera, cuarta y hasta la quinta exquisitez de carne suave -jugosa, cortada a cuchillo y en horno de barro -obvio-, uno debe ser consciente que aquello no es lo único que se repite allí.