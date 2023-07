Thalia reveló cuál es el mensaje oculto de su éxito "Amor a la mexicana"

En los comentarios de TikTok, muchos fanáticos confesaron que no había descubierto el verdadero significado de este hit de los 90: “Pinche Thalia me tuviste engañada en mi infancia y ahora la dedico a todo pulmón”, “Tía Thalia, yo de niña cantando esa rola y ahora la empiezo a entender”, “Después de 26 años logró entenderla jajaja. en ese tiempo era inocente”, “Tuvieron que pasar 26 años para saber lo que decías entre palabras”, “A mí si me cayó el hace 20 años, tanto que de cantarla y decir como lo quería salí embarazada”.