¿Los cientificos se equivocan?

Cuando un trabajo de investigación se publica en una revista científica, el o los autores han recorrido un largo y difícil camino.

Para hacer un trabajo, se plantea el problema que se quiere resolver, se formulan las hipótesis, se buscan los antecedentes del tema y se organiza el trabajo de acuerdo a las características del mismo. Si necesita trabajo de laboratorio hay que diseñarlo y en el caso de un trabajo de astronomía organizar la observación o investigar en dónde hay imágenes públicas que se puedan usar. Se realiza el trabajo experimental, se analizan los resultados y se escribe el trabajo para publicar.

Esto sería lo ideal, pero muchas veces, las cosas no son tan simples. Puede ocurrir que los experimentos fallen por algún problema técnico, por falta de insumos, porque las condiciones en las que se realiza no son las óptimas o los resultados no son los esperados. En este caso hay que repetir el experimento no sólo una, sino varias veces. Si se obtienen buenos resultados se puede seguir adelante con el trabajo, pero a veces no se lo puede realizar.

Es bueno saber, y sobre todo enseñarle a los investigadores jóvenes, que hacer investigación es difícil, requiere dedicación, que habrá que enfrentar muchos problemas y fracasos antes de llegar a un resultado exitoso. La investigación tiene, quizás, más fracasos que éxitos y de ellos se aprende.

Los resultados de las investigaciones pueden ser presentados en reuniones científicas y/o publicados en revistas especializadas. Es importante recordar, que cuando se presentan resultados, los mismos deben estar bien fundamentados. Los trabajos son evaluados por especialistas que decidirán si se puede publicar, si es necesario modificarlo o si no es publicable. Siempre es posible discutir el dictamen de los árbitros.

Los resultados de una investigación, en general, no son definitivos y pueden modificarse en el futuro. La tecnología disponible muchas veces limita los resultados. Puede ocurrir que al avanzar la tecnología se puedan obtener cosas total o parcialmente diferentes o confirmarse lo que se había encontrado antes. ¿Esto significa que los investigadores se equivocan? Si un resultado de modifica, es poco probable que sea por un error, aunque esto puede ocurrir.

Los investigadores son muy estrictos en la realización de sus trabajos y deben ser muy honestos al analizar sus resultados. A ningún investigador le gusta que sus trabajos sean rechazados o cuestionados.