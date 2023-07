Madeleine McCann: un testigo aportó una pista que puede acelerar la causa

Debido a sus detenciones y liberaciones, en 2008 y con conocimiento de sus delitos, Hegel B. se encontró con Brueckner en un festival y decidió charlar con él. “Cuando nos sentamos, me preguntó por qué no había vuelto a Portugal. Le dije que desde que una niña había desaparecido allí, el lugar estaba repleto de controles policiales y eso no me servía. Me mostré confundido por no entender como una pequeña podía desvanecerse sin dejar rastros”, expresó Hegel.