Morena Rial vende a su perro por una elevada cifra: "Lo compré con papeles"

Morena Rial puso en venta a su perrito: qué dijeron en las redes sociales

Al viralizarse la supuesta conversación, los usuarios de Twitter expresaron toda su bronca contra la actitud de la mediática. “¿De educar al pibe para que no sea violento con el perro ni hablemos, no? Qué papelón esta mina” y “Esto me indigna. Ya lo hizo en el pasado. También compró perritos de raza ¿Y? Cero compromiso. Encerrados en una terraza. Qué rabia me da. Perdón, pero me supera. Son seres vivos sintientes ¡No son cosas Morena!”m fueron algunos de los comentarios de los tuiteros.