Morena Rial y Alejandro Cipolla, cada vez más juntos: "Te amo, mi amor"

Días atrás, se supo que la flamante pareja tenía programado un viaje a Miami que finalmente no se pudo concretar porque Morena enfrenta problemas legales con su ex pareja y papá de su hijo. Según lo que informó Yanina Latorre en LAM (América), el impedimento es un problema judicial con su ex novio Facundo Ambrosioni, con quien está en una puja por la tenencia de Francesco.