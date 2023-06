Sofía Martínez aclaró los tantos con el "Coco" Basile tras su tenso cruce: qué se dijeron

En tanto, destacó la buena voluntad del entrenador, y descartó que haya querido injuriarla. “Siento que me lo dijo desde el consejo. A mí me gusta ver la intención del otro. Yo creo que más allá de las formas, y de la concepción que tenga, él tuvo una buena intención de decir: ‘por vos te lo digo, no entres, porque puede quedar mal que entres a un vestuario de varones’, cosa que por ahí uno no piensa. Después, hablamos y quedó todo perfecto, todo bien”.