Cómo reaccionó Leo Messi al tenso cruce entre Sofía Martínez y Coco Basile en la Bombonera

"No podés estar acá. Fijate", le recriminó Coco Basile a Sofía Martínez en plena transmisión para la Televisión Pública. “No me quiero fijar”, le respondió la periodista, quien intentó apaciguar los ánimos. Con humor, pero visiblemente molesto por la situación, Basile insistió en que debía abandonar el vestuario: “Bueno, mejor. No mirés que te vas a asustar. Andá”. "A mí me avisaron que no había nadie cambiándose", aclaró la cronista.