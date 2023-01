Las 10 frases más emotivas de Lionel Messi durante su entrevista con Andy Kusnetzoff

- "Mateo hacía cuentas, después del partido de Arabia. Thiago lloraba después del partido de Holanda. Lo vivieron como hinchas argentinos, sufriendo y disfrutándolo al máximo"



- "Cuando la vi a la copa no me pude resistir, sentía que me hablaba, como que me decía que ahora sí podía tocarla. La vi que brillaba, sobresalía y no lo pensé y la fui a besar"



- "Yo creo que desde arriba tanto él (Diego Maradona) como mucha gente que me quiere y no está hizo fuerza. Creo que de arriba estaba empujando. Me hubiese encantado que Diego me entregue la Copa. Sentí el aliento desde el cielo. No tengo dudas que hizo fuerzas desde arriba"



- "Fue una locura lo de la gente, de todas las edades, se les veía en la cara la felicidad inexplicable. Y lo mejor de todo es como se comportó la gente, eran 5 millones de personas"



- "Los del cuerpo técnico son espectaculares. Son ex jugadores que pasaron por todo esto que pasamos nosotros. Sabían manejarse en cada momento, tenían experiencia en Mundiales. En cada momento sabían qué tenían que decir o hacer"