La “Sole” Pastorutti explicó por qué nunca conduciría “La Peña de Morfi”

Por qué la Sole nunca conduciría "La Peña del Morfi"

“Yo no me puedo cerrar a eso -señaló la artista-. Tengo muchos trabajos y mi agenda es compleja. No me puedo cerrar a eso los fines de semana”. Sucede que el punto fuerte de trabajo de la Sole está en los días que, para el resto, son de descanso; particularmente, en las noches de viernes y sábados y las tardes de domingos.