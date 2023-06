El editorial de Federico van Mameren: "A la oposición le sigue faltando vocación de triunfo"

“Una de las bancas que se está discutiendo es entre (Hugo) Ledesma y (Enrique) Pedicone. Muchos de los oficialistas reconocen una buena elección de Pedicone, pero la discusión es por las mesas que van cayendo y no van siendo valederas a lo largo del transcurso del escrutinio. La Junta Electoral corre un riesgo si no se abren todas las urnas, porque todavía no están curadas las heridas entre el ex juez y el presidente de la Corte, Daniel Leiva”, advirtió.