Avizoran excelentes oportunidades para la industria sucroalcoholera en el corto plazo

“Hoy sabemos que la campaña negativa contra el azúcar llegó a un tope y ya no podrá destruir la actual demanda, porque hay un mercado que necesita el producto; sobre todo debido a la disminución de la producción en Europa y en Asia”, remarcó. Desde marzo de 2020 el precio del azúcar viene subiendo y se estima que se mantendrá en la franja de los U$S 0,24 a los U$S 0,28 por libra.