Un experto analizó los gestos de Juan Darthés en el video: qué observó

Y finalizó diciendo: “Por ejemplo, en una conversación cotidiana, si yo te ofendí por un motivo y vos me vas a preguntar algo, lo primero que hace nuestro cuerpo es mirar hacia abajo a un lado y comenzar a hablar. Esa es la mirada de la culpa. Y no es posible que ahora se sienta culpable si sabe que no es culpable”.