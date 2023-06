Trump se declaró inocente de cargos en su contra

El asistente de Trump, Walt Nauta, quien también está acusado en el caso, compareció ante el tribunal junto con Trump, pero no tendrá que declararse culpable hasta el 27 de junio porque no tiene un abogado local. Él también fue puesto en libertad sin tener que pagar fianza y se le ordenó que no hablara con otros testigos. Los partidarios corearon “Amamos a Trump” cuando su caravana salió del juzgado, aproximadamente dos horas después de su llegada.