El día en que Berlusconi reunió a Putin con la OTAN

Es que lo que ocurrió el 28 de mayo de 2002 en Pratica di Mare hoy resulta inverosímil, pero solo basta con entender que en 21 años todo puede cambiar (ejemplos en la historia sobran) en las relaciones internacionales. Dos décadas atrás Berlusconi organizó una cumbre con 12 miembros de la OTAN en un aeropuerto de máxima seguridad militar cercano a Roma: Pratica di Mare. A la convención también estaba invitado Putin, gran amigo del ex mandatario italiano, quien asistió. Por entonces, el poderío de Moscú no gravitaba, la economía rusa recién comenzaba a mostrar un crecimiento alentador luego de una década de pagar la crisis post-Guerra Fría. A pesar de eso el Kremlin seguía siendo el contra polo de la OTAN, encabezada por el ex presidente de Estados Unidos, George Bush (h).