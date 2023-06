Tensión en JxC: Macri rechazó sumar a Schiaretti y dijo que no entiende "las decisiones" de Rodríguez Larreta

Macri planteó que "no se puede traicionar el cambio", en un mensaje directo a Rodríguez Larreta, y subió la tensión en la coalición: "Las cosas tienen un tiempo y no podemos poner en crisis esto que hemos armado, no se actúa de manera improvisada, unilateralmente, la verdad que no está bien", y que la propuesta "pone en crisis a todo el sistema de la coalición".