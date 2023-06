Que se sabe del ex novio de la azafata detenida por amenaza de bomba a Aerolíneas Argentinas

Qué pasó con el ex de la azafata detenida por amenaza de bomba a Aerolíneas Argentinas

El hombre declaró ante el juez federal Federico Villena en calidad de testigo y reveló detalles del vínculo con la acusada. Exactamente dijo que hace un mes que no hablaban. Que fue "una separación" y lanzó la frase: "Ella quedó más dolida". La relación duró cinco años y no tienen hijos en común. Algo más: destacó que no se imagina a Daniela "capaz de algo así".