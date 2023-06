“Un hecho sobrenatural es una emoción de cuerpo entero”

B.G.: -No está cerca como estaba en ese momento. Como (John) Dalton, que era tan cientificista que creía que todo se podía probar o testear. Tiene un texto donde trata de comprobar si la plegaria es efectiva. Si rezar por una persona enferma -para que no muera o se cure- tiene alguna efectividad. Astutamente, recurre a la estadística. Empieza por los reyes, por quienes se obliga a los niños a rezar en el colegio… Si creo que no hay reino que la ciencia no pueda interrogar, no quiere decir que sea la única forma de producir conocimiento. Hay conocimiento que se produce a través de la filosofía y a través de la literatura también.