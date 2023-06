Massa y el FMI, dos fulleros en apuros

Ahora, el ministro coquetea con la posibilidad de ser candidato a Presidente, sí y sólo sí no hay PASO en el Frente de Todos, donde Daniel Scioli saca pecho apadrinado por Alberto Fernández. Por eso, Massa se alineó con Cristina contra el Presidente jugando con la eventualidad de un nuevo frente, aplaudió la movida de los gobernadores de pedir lista única y podría haber mandado a Cecilia Moreau a decir que está cansado y que se quiere abrir. Hace unos meses, le había dicho que no a una candidatura, ya que no podía ser ministro y candidato a la vez y ahora echa la falta y dice que si no hay un solo candidato (¿él?) vuela todo por el aire. Gran jugador el ministro.