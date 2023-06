Estefanía Pasquini, esposa de Alberto Cormillot, compartió fotos de su pasado y reflexionó sobre los cambios físicos

La mala costumbre de opinar sobre el cuerpo ajeno

En otro tramo de su mensaje, Pasquini se refirió a aquellos que opinan sobre su cuerpo en las redes. “A veces subo las fotos y no hay quien no opine del cuerpo, cosa que sería bueno evitar, y me dicen: ‘Pero si estabas más linda’. Yo no sé si estaba mejor o peor. Sumando que me pasaron unos años y voy a estar distinta (a todos nos pegan los años). Pero lo que sí estoy segura es que ese peso no era a costa de una vida saludable. No la pasaba bien ni física ni mentalmente y veía que me iba mal y volvía a repetir la misma forma. Esperando otro resultado con igual proceso”, arremetió.