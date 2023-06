Espectáculos en Tucumán: guía para salir

“El amor después del amor” es el nombre del recital que la agrupación Gyra ofrecerá en vivo en homenaje a Fito Páez, con un repaso de los principales éxitos de sus discos, en El Industrial Bar & Resto (avenida Alem 521, Tafí Viejo) desde las 23 y con entrada gratuita. En la capital, también con acceso libre, Cero a la Izquierda hará su tributo a No te va a Gustar en José Cuervo (Miguel Lillo 352), y en el Bar Irlanda (Catamarca 380) Adrián Llovera se presentará junto a sus hijos Isaac y Franco y a Daniel Amani con su show “Cuadros”, inspirado en Kandinsky. Ya con entrada paga, Utópico Amanecer y Fleko and the Trip actuarán desde las 22 en Magic Music Box (José Colombres 427). En el restobar Storni (San Martín 1.165) estará la propuesta de Ready or Not, con Monky, Warm, Nico DC y Sr Fat en el line up. En Claxon Cervecería (Italia 212, Lules) actuará Mantiz.