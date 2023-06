La dura respuesta de Susana Giménez a las críticas de Nacha Guevara: "Tiene un poquito de envidia"

“Cada uno tiene derecho a vivir donde se le antoja. Si hizo su dinero legítimamente, puede vivir donde se le antoje, regalarlo o comprarse diez abrigos de visión; que haga lo que quiera. No me gusta cuando critica a la Argentina que le ha dado tanto. Ella es lo que es gracias a la Argentina. Ella no es una estrella internacional. Entonces ahí no me gusta”, sostuvo Guevara, en diálogo con Radio Mitre.