La inesperada crítica de Nacha Guevara a Susana Giménez: "Ella no es una estrella internacional”

Las declaraciones de Susana Giménez

Cuando Susana habló de la situación de Argentina, aseguró que a los argentinos “les han llenado la cabeza”. “En el único país en el que está mal trabajar y ser rico es Argentina, no lo toleran”, comentó la diva. También se refirió, indignada, al tema de la inseguridad: “¿Cómo es posible que maten a la gente y no pase nada? No puede ser, no se puede creer”.