Regional de rugby: la caza del submarino “rojo”

Poco hay que reprocharle al primer tiempo que hizo Los Tarcos. Fue más preciso en la circulación de la pelota e inteligente para generar quiebres en la defensa, rubro en el que a “Uni” le faltó consistencia. Hubo tackles fallidos que les abrieron la puerta a los delanteros, y así llegaron los tries de Juan Martín Salsench, de Federico Lazarte y de Santiago Chehuan, este último coronado con una espectacular corrida pegado al touch tras una gran jugada colectiva previa. Hasta ahí, era todo de los de ex aeropuerto. Para “Uni”, que sólo había logrado sumar desde lejos con penales de Marcos Villagra, el partido se planteaba como un cubo rubik al que no lograba encontrarle la forma.