Periodismo: la Corte protege la libertad de expresión y falla a favor de una periodista de LA GACETA

Entre todas las opiniones, el vocal preopinante citó el siguiente fragmento del “amicus” de Inecip: “que una periodista haya sido denunciada por defraudación por entregar tarde un libro a dos colegios profesionales que reconocieron que el trabajo se hizo, que se pagó, que se entregó tarde, que no sufrieron ningún perjuicio, que no se consideran víctimas y que ni siquiera se constituyen en querellantes, no puede no llamarnos la atención. Como bien dice el fallo (de Freidenberg) impugnado, el derecho penal es la ‘ultima ratio’ del ordenamiento jurídico. No está para penar incumplimientos contractuales, pues, si así se hiciera, no habría obras que pudieran hacerse a la velocidad necesaria para impedir un agravamiento sin precedentes de la crisis carcelaria tucumana que la Corte conoce muy bien desde su intervención en agosto de 2015 hasta la fecha”.