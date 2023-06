Masso: "Roberto Sánchez es parte del voto inútil"

Además, el candidato a gobernador por Libres del Sur cargó con dureza contra Roberto Sánchez. “Desde aquí queremos decirle al candidato de Juntos por el Cambio, Roberto Sánchez, que no hay que jugar con la sociedad. Que no hay que hablar de voto útil cuando él forma parte de una fórmula, con un intendente como Germán Alfaro, que ha tenido la posibilidad de transformar la vida de los vecinos de San Miguel de Tucumán, pero sin embargo, no ha sido capaz de hacerlo. Y no la transformó por mirarse el ombligo y hacer su gestión solamente dentro de las cuatro avenidas".