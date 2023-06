Boca se quedó sin ideas en Sarandí

Minuto 24. Los hinchas de Arsenal muestran pancartas blancas en homenaje a Javier Yacuzzi, dos veces campeón internacional con el club, fallecido recientemente en México a los 43 años. El momento no era casual: el 24 era el dorsal que lucía el ex lateral izquierdo durante su paso por Sarandí. Y entonces, una epifanía futbolística: tras un córner propiciado por una gran jugada previa de Lucas Souto, a Joaquín Pombo le cae una pelota como llovida del cielo y lo encuentra de espaldas al arco; el instinto lo lleva a definir con un taconazo intempestivo, que nadie esperaba. Golazo. Quizás fue la intervención divina de Yacuzzi la que logró que Arsenal volviera a ganarle a Boca después de 10 y cuando menores eran las chances: hoy por hoy, el conjunto de Sarandí está aferrado con uñas y dientes a un acantilado, rezando para no descender.