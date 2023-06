La icónica Samantha Jones vuelve a Sex and the City

El periódico The Post pudo conocer que Cattrall ya habría filmado bajo el mayor de los secretos una escena de un “momento cúlmine” para la nueva temporada del spin off de Sex and the City. “Un vocero de Max confirmó exclusivamente su aparición a The Post”, publicó el medio. La intérprete de Samantha no quiso levantar rumores sobre la filmación. Por ello, se presentó en el set en su auto con lentes oscuros para ahuyentar las miradas de los curiosos.