Amalia Granata disparó contra el Ministerio de la Mujer: “Es un ministerio de ñoquis”

Las críticas de Granata al Plan Mujer

“¿Qué puede ser un Plan MenstruAr?”, cuestionó la diputada santafesina. “Un Plan MenstruAr donde hay pibes que no comen, que no van a la escuela. ¿Por qué no hacen un plan ‘Niños con comida en la boca’, ‘Niños con el estómago lleno para ir al colegio’?”, planteó en el programa de A24.