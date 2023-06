Cartas de lectores: “Ñoquis”

Yo, como un ciudadano más, y con todo el respeto, hago esta pregunta: ¿Los candidatos a gobernador y vice, que son las principales autoridades para gobernar esta provincia, se pueden comprometer, mediante actas o decreto, etc., a que el que gane estas elecciones el 11 de junio elimine todos los cargos ñoquis que hay en la provincia? Por supuesto, no quiere decir que los ñoquis se quedarían sin trabajo o sin sueldo, pero sí que se lo ganen trabajando. De todas las propuestas que escucho a los candidatos ninguno trata este tema. La otra pregunta que me hago: ¿Los miles de ñoquis, cómo votarían? ¿A quién votarían?