La ministra de género Ayelén Mazzina lanzó el programa MenstruAr con una frase que generó polémica: "Menstruar es un derecho"

Polémica por las declaraciones de la ministra Ayelén Mazzina

La titular del Ministerio de Mujeres habló del programa con objetivos orientados a “reducir el factor de desigualdad que implica menstruar”. “Menstruar es un derecho al que muchas mujeres, varones trans y personas no binarias no pueden acceder, porque sus salarios no llegan a cubrir los productos o no cuentan con la información adecuada”, indicó Mazzina.