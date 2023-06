Economía circular, clave frente a la contaminación

Se trata de mirar todo el circuito de vida del material. Por eso que es que el Pnuma pide, como primera medida, reducir los plásticos innecesarios. Luego habría que realizar los cambios en el mercado: reutilizar (fomentar las opciones de reutilización como botellas rellenables, dispensadores a granel, sistemas de depósito o recuperación de envases), reciclar (lograr que esta se convierta en una empresa estable y rentable) y reorientar y diversificar (lograr sustituir productos plásticos con materiales alternativos). “Siempre nos quedamos atrás del problema si pensamos en reciclar como primera medida; es caro y no está funcionando. Capta un 9% de todo el residuo y es muy ineficiente”, dice una experta. “El plástico genera una economía lineal, porque no se cierra el círculo, ya que queda descartado, bien o mal, y no regresa al ciclo económico en el 91% de los casos. Solo un material pensado para ser recuperado por nosotros o por el ecosistema (biodegradable) es apto para ser parte de una economía circular”, indica otra especialista.