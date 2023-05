Cartas de lectores: sobre notas históricas

El diario LA GACETA siempre se ha preocupado por difundir nuestra historia, lo que lo hace singular. En los últimos días se han publicado algunas notas sobre las que deseo hacer algunas consideraciones, ya que me parece importante respetar las formas. En el año 2000 con la profesora Silvia Eugenia Formoso escribimos un libro sobre “Departamento de Trancas. Origen y Evolución”, referido a su historia desde los tiempos coloniales hasta la actualidad, poniendo en relieve la importancia de su origen, la evolución de las propiedades desde los encomenderos a tiempos actuales, de la Iglesia de la villa Vieja y la larga historia de esta localidad tanto en los aspectos político, económico y social. Con respecto a Miguel Martín Laguna, que también se menciona en los artículos de Leo Noli y de José María Posse, me ocupé en el 2011 de su persona y también de su familia. Tanto Nicolás Laguna, fervoroso independista, como el sacerdote de Trancas Miguel Martín, fueron dos personalidades trascendentes en el siglo XIX. De su estudio resultó el libro “El cura Miguel Martín Laguna. (1762-1828) Su azarosa vida y su Historia social y política del Tucumán”, editado en 2011. Con este tema me incorporé a la Academia Nacional de la Historia, en carácter de miembro correspondiente por Tucumán. En este volumen se incluye un escrito muy curioso, inédito que haría de Laguna el primer historiador de Tucumán datado en 1809. Además he publicado un trabajo sobre el escrito del cura Laguna en el Boletín digital Historia y Cultura del Centro Cultural Rougés de la Fundación Miguel Lillo y colaboraciones sobe ambos hermanos en revistas especializadas y en Todo es Historia. Si bien el diario se dirige a un amplio público y no existe propiedad sobre los temas históricos, ya que cada uno puede dar su propio enfoque, “nobleza obliga” mencionar los antecedentes de los temas divulgados. Los historiadores estamos acostumbrados a citar las fuentes.