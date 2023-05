Le robaron la bici que usaba para repartir votos a un candidato a intendente de Simoca

Sin embargo, remarcó que “no deja de ser un tema preocupante para toda la gente”, por lo que el tratamiento de la inseguridad es uno de los ejes de su campaña. “Esta situación me traslada a lo que puede vivir y sentir otra familia. Me duele, me molesta y me hace pensar en que, si tengo la dicha de que la gente me acompañe, es un tema que se tiene que intentar controlar”, manifestó el ex concejal. Pese al mal momento vivido, Flores aseguró que no tiene intenciones de realizar una denuncia contra el ladrón, aunque tiene sospechas de quién podría haber sido el responsable. “Salimos a investigar; uno siempre tiene amigos o conocidos, y no faltó quien hizo correr la voz y me dieron un indicio”, afirmó.