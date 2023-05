Una anticonferencia para pensar nuestros grandes desafíos

Las sesiones tienen un título pero no un orador. Solo hay un moderador propuesto por los propios participantes para hacer una introducción de dos o tres minutos e intentar equilibrar la conversación si fuera necesario. Todos son público y actores a la vez. El esquema de la anticonferencia busca quebrar la rigidez de las exposiciones convencionales para estimular un intercambio fluido, espontáneo y desjerarquizado de ideas, nutrido por la diversidad de enfoques. Esa diversidad deriva de la selección de los invitados. En las charlas se cruzan periodistas como Marty Baron, el célebre ex director de The Washington Post, con un académico como Rosental Alves, ya legendario profesor de la Universidad de Austin y premio Moors Cabot, y con jóvenes emprendedores, especialistas en productos tecnológicos o regulaciones legislativas.