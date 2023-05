En la previa electoral, el Gobierno apuesta a un “plan Platita”

La frase fue atribuida en su momento al ex ministro de Salud bonaerense y actual diputado, Daniel Gollan, cuando en medio de otra puja electoral, lanzó aquella polémica frase: “en los barrios la gente dice que las fotos con un poco más de platita en el bolsillo serían otra cosa, no hubieran molestado tanto”, en referencia al caso del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yanez, en la Quinta presidencial de Olivos en medio del aislamiento social obligatorio por la Covid-19. Esa polémico se desató justo en el momento en que Juan Manzur dejaba transitoriamente la gobernación de Tucumán para convertirse en jefe de Gabinete de la Nación. Veinte meses después, tras su paso por la Casa Rosada y retomando el último tramo de su segundo mandato, Manzur apuesta a crear su propio “Plan Platita” para activar el consumo en Tucumán y contribuir a la expansión de las ventas comerciales antes de la convocatoria provincial a las urnas, previstas para el 11 de junio. La noche del miércoles, el mandatario provincial anunció que anticipará los aumentos salariales acordados en paritarias y, además, otorgará un bono extraordinario, por única vez, de $ 20.000 por cada uno de los 110.000 agentes del sector público tucumano. Sumando estas mejoras a la planilla salarial, el Poder Ejecutivo estima que volcará esa suma al circuito financiero local hasta antes del Día del Padre. Si bien el anuncio fue acompañado por los principales referentes del sindicalismo estatal, hay sectores que no están conformes con el ofrecimiento al que consideran insuficiente para acompañar el ritmo inflacionario. Manzur había advertido que esta propuesta se encuadraba en torno de lo que el Estado podía recomponer sin comprometer en demasía las finanzas públicas. “Es lo posible”, enfatizó.