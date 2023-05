Gran Hermano: Juliana Díaz y Juan Reverdito, pelea e insultos por un pasacalles

Días atrás, Juliana "Tini" Díaz hizo un divertido video en su cuenta de Instagram donde le habló directamente a Tinelli y a su mano derecha, el Chato Prada. "Hola, ¿Chato? Escuchame una cosa, ¿qué está pasando que no me llamaron del Bailando todavía? Soy la primera expulsada de todas las ediciones de Gran Hermano, ¿cómo no me vas a conocer? ¿No me conocés? Tengo un novio cordobés. ¿Querés que vayamos los dos? Vamos los dos. ¿Querés que vaya sola? Voy sola".