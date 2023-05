Tomás Holder y un polémico comentario sobre los salarios bajos: qué dijo el ex Gran Hermano

Seguidamente, Holder indicó que desde sus comienzos hasta la actualidad recibe críticas, pero que él jamás dejó que eso lo alejara de su objetivo. “Cuando arranqué en TikTok me banqué miles de críticas. Era de Rosario, con un celular de mierda, un Iphone 6S, videos de mala calidad... y llegué hasta donde estoy”, afirmó. “Vivo donde quiero, como quiero, con la gente que quiero... No tengo horarios, no dependo de nadie, tengo mi plata, todo en ley, todo correcto”, señaló.