Massa, hoy más héroe que el Dibu: la verdadera historia de la papa caliente

El Congreso no es algo menor para el oficialismo, ya que en la Cámara de Diputados podría caer bastante su representación. El FdeT es el bloque que más renueva (68) y depende de la provincia de Buenos Aires que pierda más o menos legisladores, ya que si las elecciones se desdoblaran para ganar la gobernación sin el lastre nacional, las generales podrían darle un dolor de cabeza al kirchnerismo. Los cálculos van desde 18 a 25 diputados menos y podría perder la primer minoría, aunque depende de cómo se dividan los votos entre Juntos por el Cambio (renueva 55) y La Libertad Avanza (no renueva). En el Senado no sería tan drástica la caída, pero igual no le alcanzaría al peronismo para recuperar su preeminencia.