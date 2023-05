Fernando Martín Peña: “El efecto más sanador del cine es que te saca de la realidad”

-Me he encontrado con toda clase de personas que juntan películas, a muchos no les encuentro explicación, pero recuerdo a un fanático de los westerns de clase B que su coleccionismo era un modo de replicar lo que lo había hecho feliz en su infancia, entonces, en un altillo de su casa reconstruyó un cine que había existido en Villa Urquiza que se llamaba “El Tachito”, donde invitaba a los vecinos y les pasaba las películas que él había visto de chico. Gente que tenía una relación indirecta con el cine porque lo que los movilizaba a ellos era una necesidad personal, no todos compartían lo que tenían. Los que, como yo, queríamos ver las películas que estudiábamos en los libros de historia del cine, pero a las que jamás accedíamos, nos transformamos accidentalmente en coleccionistas. Después vino el VHS, pero la calidad no nos gustaba, eran películas que veías en el televisor. A nosotros nos gustaba la pantalla grande y sobre todo nos gustaba pasar las películas con gente, la cosa cineclubística. Yo me formé con Salvador Sammaritano en el Cineclub Núcleo, con Octavio Fabiano con el Club del Cine, lugares que le daban un sentido a juntar películas que era compartirlas con los demás. Entonces, no me defino como coleccionista, pero sí como archivista, eso sí es un oficio. El coleccionismo es más amateur y está ligado a una forma de la pasión, no sé si muy sana, incluso.