Jorge Rial volvió a la televisión tras su infarto y dio detalles sobre su salud

"Estuvo al lado mío cuando me pasó lo que me pasó, vio todo lo que me pasó. La sufrió. Por suerte tiene una familia bárbara que la bancó a ella y me bancó a mi también. Pero no quiero mezclar. Aprendí que mi vida privada no es tan importante, ya pasé por todo eso. Y ella es de otro palo, tiene otro perfil. Es una escritora excelente. Fue el momento más difícil de mi vida y ella estuvo ahí, todo el tiempo", sentenció.