El Banco Central compró en la semana más de U$S 300 millones, el mayor saldo positivo de 2023

Esta es la sexta vez en el año que el organismo monetario compró con tres dígitos: la primera vez fue el 13 de enero, donde sumó U$S 200 millones; el 13 de abril adquirió U$S 333 millones; el 21 de abril se hizo con U$S 290 millones; el 24 de abril dejó un saldo positivo de U$S 105 millones; y el 12 de mayo sumó U$S 101 millones.