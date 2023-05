“Alfaro está esperando que Larreta les diga a los tucumanos cuándo votar”, criticó Manzur

“La oposición hizo un nuevo planteo para que los tucumanos no voten. Esta es la única propuesta real que le conocemos a (Germán) Alfaro, que es presentarse en la Justicia para que los tucumanos no voten. Pero creo que esto no será así; estoy convencido de que las elecciones serán el 11 de junio”, dijo ante la prensa el ex candidato a vicegobernador.